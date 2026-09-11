Пять областей Украины остались без света: Энергосистема снова работает с перебоями

В пяти областях Украины зафиксированы частичные отключения электроэнергии после повреждения энергетической инфраструктуры. Без света остаётся часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, сообщает украинское Минэнерго.

В ведомстве уточнили, что восстановительные работы продолжаются там, где это позволяет обстановка. Украинцев одновременно призвали перенести использование мощных электроприборов на дневные часы — на период наиболее эффективной работы солнечной генерации.

С аналогичной рекомендацией выступила и компания «Укрэнерго». Там попросили по возможности активнее пользоваться энергоёмкой техникой с 10:00 до 16:00. В компании отмечают, что энергосистема продолжает восстанавливаться после повреждений, а ситуация может оперативно меняться.

Проблемы с электроснабжением в отдельных регионах Украины фиксируются уже не первый день. Накануне Минэнерго сообщало об отключениях части потребителей в Харьковской и Николаевской областях.