Киев и Днепропетровск в огне: На видео сняли последствия сокрушительных ударов ВС РФ

В Киеве и Днепропетровске в ночь на 11 сентября прогремели взрывы. В украинской столице загорелись склады, где хранилось вооружение, а также была поражена стоянка грузовиков, использовавшихся для перевозки военного имущества. Об этом сообщают местные изания и Telegram-каналы.

Киев и Днепропетровск полыхают после ударов ВС РФ по АЗС и склада. Видео © Telegram / Киев Инфо

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в Днепровском и Оболонском районах города зафиксированы попадания по ряду автозаправочных станций. Информация о повреждении АЗС поступает из разных регионов Украины практически ежедневно.

В Днепропетровске огнём также охвачены складские помещения компании «Омега». По данным источников, этот логистический терминал площадью свыше 30 тысяч квадратных метров специализировался на дистрибуции продуктов питания, а также на хранении вооружения, военного имущества и комплектующих для дронов ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 11 сентября ВС РФ продолжили наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками по предприятиям промышленности, логистическим и дата-центрам, морским портам Украины, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту «Черноморск» были поражены два морских судна типа «сухогруз», доставивших грузы военного назначения для украинской армии, и морской катер. Также уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами и хранилище с имуществом, предназначенным для обеспечения ВСУ.