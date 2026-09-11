Терминал «Новой почты» и центр «Днепр»: какие цели не пережили ночные удары ВС РФ
Минобороны сообщило о поражении терминала «Новой почты» и центра «Днепр»
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.
Минобороны России сообщило о поражении объектов, которые, по данным ведомства, использовались для хранения и распределения беспилотников и комплектующих для них.
В Хмельницком, как утверждается, был поражён инновационный терминал логистического центра «Новой почты». В Минобороны заявили, что объект использовался для хранения и распределения БПЛА самолётного типа, а также деталей к ним.
Кроме того, в Днепропетровской области был поражён логистический центр «Днепр». По данным российского ведомства, там также хранились беспилотники и комплектующие к ним.
Удары по этим объектам были нанесены в рамках продолжения групповой атаки по предприятиям промышленности, логистическим узлам, дата-центрам, портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве и Киевской области был поражён дата-центр «Би-мобайл», который обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, включая разведывательную информацию, а также работу сетевого оборудования украинской армии.
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