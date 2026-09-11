Дата-центр «Би-мобайл» с разведданными ВСУ и центр запчастей для дронов попали под мощный удар

Российские войска в ходе ночной атаки поразили объекты, связанные с обеспечением ВСУ в Киеве и области, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ударами высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников были поражены предприятия промышленности, логистические объекты, дата-центры, морские порты Украины и суда, задействованные в интересах украинской армии. В Киеве и Киевской области был поражён дата-центр «Би-мобайл», который обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, включая разведывательную информацию, а также работу сетевого оборудования ВСУ.

Кроме того, в Киевской области был нанесён удар по логистическому центру «Гостомель». По данным российского ведомства, объект использовался для хранения и распределения комплектующих для производства беспилотников большой и средней дальности.

В Минобороны отметили, что удары продолжаются по объектам, которые используются в интересах украинских вооружённых сил.

Ранее сообщалось, что в Киеве начался сильный пожар. Незадолго до этого в столице Незалежной прогремела серия взрывов.