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Специальная военная операция

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Опубликовано 10 сентября, 17:52

Сильный пожар после взрывов начался в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

В Киеве начался сильный пожар, пишут украинские СМИ. Незадолго до этого в столице Незалежной прогремела серия взрывов.

Также сильное возгорание фиксируется в Киевской области. Там пожар вспыхнул на территории складских помещений.

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Ранее Минобороны отчиталось об ударе по сухогрузу в порту Черноморск Одесской области. Оно перевозило военный груз, предназначенный для украинской армии.

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Матвей Константинов
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