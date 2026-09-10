Сильный пожар после взрывов начался в Киеве

В Киеве начался сильный пожар, пишут украинские СМИ. Незадолго до этого в столице Незалежной прогремела серия взрывов.

Также сильное возгорание фиксируется в Киевской области. Там пожар вспыхнул на территории складских помещений.

Ранее Минобороны отчиталось об ударе по сухогрузу в порту Черноморск Одесской области. Оно перевозило военный груз, предназначенный для украинской армии.