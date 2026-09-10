Сильный пожар после взрывов начался в Киеве
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В Киеве начался сильный пожар, пишут украинские СМИ. Незадолго до этого в столице Незалежной прогремела серия взрывов.
Также сильное возгорание фиксируется в Киевской области. Там пожар вспыхнул на территории складских помещений.
Ранее Минобороны отчиталось об ударе по сухогрузу в порту Черноморск Одесской области. Оно перевозило военный груз, предназначенный для украинской армии.
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