Очередное судно с грузом для ВСУ потоплено в порту Черноморск ударами ВС РФ

Российские военные продолжили серию мощных ударов по логистическим центрам ВСУ, а также по украинским портам и судам, которые доставляют военные грузы. Информацией делится Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября ВС РФ нанесли очередные «удары возмездия». В результате атаки беспилотниками поражён склад дронов в Николаеве. В порту «Черноморск» Одесской области были поражены объекты терминала, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. На переходе в порт «Одесса» уничтожены два сухогруза, доставлявших грузы ВСУ, и буксир.