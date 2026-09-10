Очередное судно с грузом для ВСУ потоплено в порту Черноморск ударами ВС РФ
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Российские военные продолжили серию мощных ударов по логистическим центрам ВСУ, а также по украинским портам и судам, которые доставляют военные грузы. Информацией делится Минобороны РФ.
«В результате ударов в порту «Черноморск» поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее грузы военного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ», — сказано в тексте.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября ВС РФ нанесли очередные «удары возмездия». В результате атаки беспилотниками поражён склад дронов в Николаеве. В порту «Черноморск» Одесской области были поражены объекты терминала, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. На переходе в порт «Одесса» уничтожены два сухогруза, доставлявших грузы ВСУ, и буксир.
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