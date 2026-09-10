ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, отвечавшему за арсенал под Киевом

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении сотруднику СБУ, отвечавшему за хранение боеприпасов в посёлке Мила под Киевом, ставшего целью разрушительного удара ВС РФ в конце августа. В его обязанности входили обустройство и использование объекта. Следствие установило, что должностное лицо разместило склад на территории бывшего овощехранилища, не приняв необходимых мер безопасности.

«Кроме того, склад был незаконно размещен вблизи жилой застройки. Помещение не только не соответствовало требованиям к складам с вооружением, но и его размещение не было согласовано с соответствующими правоохранительными структурами и подразделениями противовоздушной обороны», — говорится в сообщении. Кроме того, указали в ведомстве, фигурант не позаботился о минимизации риска российской атаки.