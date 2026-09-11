Data-центры, порты и морские суда: Минобороны раскрыло цели ночных ударов по Украине

Вооружённые силы России нанесли групповой удар по объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, целью стали объекты военной промышленности, логистические центры, связанные с производством и хранением беспилотников, а также инфраструктура, используемая для обеспечения ВСУ.

В Минобороны заявили, что удары пришлись в том числе по Data-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Кроме того, были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, которые, как утверждает ведомство, использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Также российское Минобороны сообщило об ударах по морским судам, доставлявшим военные грузы и горюче-смазочные материалы для украинских войск. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными аппаратами, говорится в сообщении ведомства.