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Специальная военная операция

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Опубликовано 11 сентября, 05:44

Data-центры, порты и морские суда: Минобороны раскрыло цели ночных ударов по Украине

Data-центры, порты и суда с грузами ВСУ стали целями ночных ударов по Украине

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Вооружённые силы России нанесли групповой удар по объектам на территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, целью стали объекты военной промышленности, логистические центры, связанные с производством и хранением беспилотников, а также инфраструктура, используемая для обеспечения ВСУ.

В Минобороны заявили, что удары пришлись в том числе по Data-центрам в Киеве, Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях. Кроме того, были поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, которые, как утверждает ведомство, использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Также российское Минобороны сообщило об ударах по морским судам, доставлявшим военные грузы и горюче-смазочные материалы для украинских войск. Удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными аппаратами, говорится в сообщении ведомства.

Склады с боеприпасами загорелись после ударов ВС РФ по Гостомелю
Склады с боеприпасами загорелись после ударов ВС РФ по Гостомелю

Ранее российские силы атаковали шесть локомотивов, задействованных для нужд ВСУ. Для поражения железнодорожной техники использовали ударные беспилотники «Герань-4 сикер». Как сообщили в Минобороны, цели находились в разных регионах Украины.

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Андрей Бражников
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