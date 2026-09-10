Склады с боеприпасами загорелись после ударов ВС РФ по Гостомелю

В Гостомеле, расположенном в пригороде Киева, после новых ударов российской армии начался крупный пожар. По предварительным данным, российские беспилотники «Герань» поразили склады с боеприпасами, пишет Telegram-канал SHOT.

Местные жители сообщают о сильных взрывах и продолжающейся детонации на территории возгорания. Над районом поднимается густой дым. Информация о масштабах повреждений пока не поступала.