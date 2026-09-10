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Специальная военная операция

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Опубликовано 10 сентября, 20:00

Склады с боеприпасами загорелись после ударов ВС РФ по Гостомелю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kononov Oleh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kononov Oleh

В Гостомеле, расположенном в пригороде Киева, после новых ударов российской армии начался крупный пожар. По предварительным данным, российские беспилотники «Герань» поразили склады с боеприпасами, пишет Telegram-канал SHOT.

Местные жители сообщают о сильных взрывах и продолжающейся детонации на территории возгорания. Над районом поднимается густой дым. Информация о масштабах повреждений пока не поступала.

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Ранее российские силы атаковали шесть локомотивов, задействованных для нужд ВСУ. Для поражения железнодорожной техники использовали ударные беспилотники «Герань-4 сикер». Как сообщили в Минобороны, цели находились в разных регионах Украины.

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Лия Мурадьян
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