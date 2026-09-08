ДТЭК сообщил о повреждении и остановке одной из ТЭС Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi
После серии взрывов одна из теплоэлектростанций на Украине получила значительные повреждения и остановила выработку электричества. Об этом заявил энергохолдинг ДТЭК.
«Станция прекратила производство электроэнергии. Существенно повреждено оборудование», — говорится в сообщении.
«Укрэнерго» информировало о повреждении объектов энергетической инфраструктуры. Последствия аварий привели к перебоям с электроснабжением в населённых пунктах Николаевской области, а также на территориях Херсонской области, подконтрольных Украине.
Ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по Белой Церкви в Киевской области, в результате чего возникли пожары в производственных и складских помещениях. По имеющимся данным, огонь охватил несколько объектов. Информация о масштабах повреждений уточняется.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.