ДТЭК сообщил о повреждении и остановке одной из ТЭС Украины

После серии взрывов одна из теплоэлектростанций на Украине получила значительные повреждения и остановила выработку электричества. Об этом заявил энергохолдинг ДТЭК.

«Станция прекратила производство электроэнергии. Существенно повреждено оборудование», — говорится в сообщении.

«Укрэнерго» информировало о повреждении объектов энергетической инфраструктуры. Последствия аварий привели к перебоям с электроснабжением в населённых пунктах Николаевской области, а также на территориях Херсонской области, подконтрольных Украине.

Ранее Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удары по Белой Церкви в Киевской области, в результате чего возникли пожары в производственных и складских помещениях. По имеющимся данным, огонь охватил несколько объектов. Информация о масштабах повреждений уточняется.