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Специальная военная операция

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Опубликовано 8 сентября, 18:54

Складские помещения полыхают в Белой Церкви после ударов ВС России

Обложка © Telegram/ Политика Страны

Обложка © Telegram/ Политика Страны

В Белой Церкви Киевской области после ударов российских войск возникли пожары в производственных и складских помещениях. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

Складские помещения полыхают в Белой Церкви после ударов. Видео © Telegram/ Политика Страны

По имеющимся данным, огонь охватил несколько объектов. Информация о масштабах повреждений уточняется.

В Минобороны России ранее заявляли, что украинские военные используют крупные логистические центры и складские комплексы для хранения и дальнейшего распределения грузов военного назначения.

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Ранее 8 сентября российские войска поразили предприятие «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви. По данным Минобороны, на площадке производились беспилотники с дальностью полёта до 450 километров.

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Полина Никифорова
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