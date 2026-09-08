Складские помещения полыхают в Белой Церкви после ударов ВС России

В Белой Церкви Киевской области после ударов российских войск возникли пожары в производственных и складских помещениях. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

Складские помещения полыхают в Белой Церкви после ударов. Видео © Telegram/ Политика Страны

По имеющимся данным, огонь охватил несколько объектов. Информация о масштабах повреждений уточняется.

В Минобороны России ранее заявляли, что украинские военные используют крупные логистические центры и складские комплексы для хранения и дальнейшего распределения грузов военного назначения.

Ранее 8 сентября российские войска поразили предприятие «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви. По данным Минобороны, на площадке производились беспилотники с дальностью полёта до 450 километров.