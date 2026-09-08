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Специальная военная операция

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Опубликовано 8 сентября, 13:03

Склад ВСУ под Киевом сожжён после точного удара «Герани» — видео

Минобороны: ВС РФ поразили склад «ИнтерКарс» в Броварах дроном «Герань»

Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по объекту в Броварах Киевской области. Обложка © Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по объекту в Броварах Киевской области. Обложка © Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по объекту ВСУ в Броварах Киевской области. В Минобороны РФ 8 сентября заявили, что там хранилось имущество, предназначенное для украинских войск.

Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по объекту в Броварах Киевской области. Видео © Минобороны РФ

Целью атаки, как уточнили в российском военном ведомстве, стал склад автозапчастей «ИнтерКарс». Объект находился в Броварах Киевской области. Попадание беспилотника по объекту зафиксировали средствами объективного контроля.

Новости СВО 8 сентября: ликвидация котла под Волчанском, штурм Доброполья и Белозёрского, ультиматум Киеву по выборам и Донбассу
Новости СВО 8 сентября: ликвидация котла под Волчанском, штурм Доброполья и Белозёрского, ультиматум Киеву по выборам и Донбассу

Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины, логистическим центрам и военным объектам в Киеве и Киевской области, а также в Одессе и Одесской области, включая судно с военными грузами в порту Черноморск. В Киеве поражены АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина», Завод ЖБК №1, ООО «Элемент ЮА» и ТСК «Укрспецсистемс», производившие комплектующие и боевые части для БПЛА; в Киевской области — ООО «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви, логистические центры «Химтрансагро» и «Р-Пласт», а также авиабаза «Васильков», склад ГСМ в Борисполе и центр радиоразведки СБУ в Мархалевке; в Одесской области — цех сборки БПЛА в Одессе, танкер с ГСМ в порту «Черноморск» и электроподстанция «Днестровская».

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Милена Скрипальщикова
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