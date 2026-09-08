Склад ВСУ под Киевом сожжён после точного удара «Герани» — видео
Минобороны: ВС РФ поразили склад «ИнтерКарс» в Броварах дроном «Герань»
Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по объекту в Броварах Киевской области. Обложка © Минобороны РФ
Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по объекту ВСУ в Броварах Киевской области. В Минобороны РФ 8 сентября заявили, что там хранилось имущество, предназначенное для украинских войск.
Российские военные нанесли удар беспилотником «Герань» по объекту в Броварах Киевской области. Видео © Минобороны РФ
Целью атаки, как уточнили в российском военном ведомстве, стал склад автозапчастей «ИнтерКарс». Объект находился в Броварах Киевской области. Попадание беспилотника по объекту зафиксировали средствами объективного контроля.
Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВПК Украины, логистическим центрам и военным объектам в Киеве и Киевской области, а также в Одессе и Одесской области, включая судно с военными грузами в порту Черноморск. В Киеве поражены АО «Киевский радиозавод», ООО «Тримен-Украина», Завод ЖБК №1, ООО «Элемент ЮА» и ТСК «Укрспецсистемс», производившие комплектующие и боевые части для БПЛА; в Киевской области — ООО «Боевые птицы Украины» в Белой Церкви, логистические центры «Химтрансагро» и «Р-Пласт», а также авиабаза «Васильков», склад ГСМ в Борисполе и центр радиоразведки СБУ в Мархалевке; в Одесской области — цех сборки БПЛА в Одессе, танкер с ГСМ в порту «Черноморск» и электроподстанция «Днестровская».
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