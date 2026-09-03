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Регион
Опубликовано 3 сентября, 17:37

В Одесской области ввели аварийные отключения электроэнергии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Одесской области на юге Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в компании «ДТЭК».

Причиной ограничений стали значительные повреждения энергетического оборудования. В компании призвали жителей региона снизить потребление электроэнергии.

Ранее в Одесской области сообщалось о повреждении объектов энергетической инфраструктуры. Специалисты продолжают оценивать последствия и проводят необходимые работы для восстановления энергоснабжения.

Логистический крах: «Одесса-22» и другие склады ВСУ уничтожены точными ударами
Логистический крах: «Одесса-22» и другие склады ВСУ уничтожены точными ударами

Ранее Life.ru писал, что российские военные сообщали об ударах по объектам в самой Одессе. По данным Минобороны РФ, тогда под удар попала площадка, где велось опытное производство безэкипажных катеров. Такие морские дроны применяются противником для атак на российские корабли и береговые объекты. Помимо этого, были уничтожены шесть резервуаров с топливом, предназначавшимся для нужд украинской армии.

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Наталья Демьянова
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