В Одесской области ввели аварийные отключения электроэнергии

Ранее Life.ru писал, что российские военные сообщали об ударах по объектам в самой Одессе. По данным Минобороны РФ, тогда под удар попала площадка, где велось опытное производство безэкипажных катеров. Такие морские дроны применяются противником для атак на российские корабли и береговые объекты. Помимо этого, были уничтожены шесть резервуаров с топливом, предназначавшимся для нужд украинской армии.