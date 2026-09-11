В Киеве в четвёртый раз за день прогремела серия взрывов
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В Киеве в четвёртый раз день прогремела серия взрывов. Об этом пишут украинские СМИ.
«Взрывы в Киеве», — говорится в публикации.
Что именно повреждено, не указывается. Известно, что в момент взрывов в столице Украины была объявлена воздушная тревога.
Ранее Минэнерго Украины сообщило о перебоях с электроснабжением в пяти регионах страны. Частичные отключения на фоне повреждения инфраструктуры фиксировали в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
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