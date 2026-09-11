Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 15:50

В Киеве в четвёртый раз за день прогремела серия взрывов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В Киеве в четвёртый раз день прогремела серия взрывов. Об этом пишут украинские СМИ.

«Взрывы в Киеве», — говорится в публикации.

Что именно повреждено, не указывается. Известно, что в момент взрывов в столице Украины была объявлена воздушная тревога.

ВС РФ обрушили массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины
ВС РФ обрушили массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины

Ранее Минэнерго Украины сообщило о перебоях с электроснабжением в пяти регионах страны. Частичные отключения на фоне повреждения инфраструктуры фиксировали в Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar