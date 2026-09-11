ВС РФ обрушили массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины

Российские войска с 5 по 11 сентября нанесли один массированный и шесть групповых ударов по объектам, используемым ВСУ. Для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники большой дальности, сообщили в Минобороны России.

Под поражение попали предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры военных грузов, а также объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Кроме того, удары наносились по дата-центру, который, по данным ведомства, работал в интересах украинских войск.

Российские военные также атаковали цеха производства и места хранения беспилотников, безэкипажных катеров и комплектующих к ним, склады боеприпасов, топлива и материальных средств.

В Минобороны добавили, что среди поражённых целей были центры радио- и радиотехнической разведки, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что сильный пожар после взрывов начался в Киеве. Кроме того, складские помещения полыхали в Киевской области.