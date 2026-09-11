Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 09:09

13 сухогрузов и два танкера: Какие морские цели поразила Армия России за неделю

Минобороны: ВС РФ за неделю поразили 19 судов, действовавших в интересах ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные за минувшую неделю поразили 19 судов, которые, по данным Минобороны РФ, действовали в интересах ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве.

Среди поражённых целей оказались 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера.

ВС РФ обрушили массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины
ВС РФ обрушили массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины

Российские войска в последние месяцы неоднократно наносили удары по объектам морской инфраструктуры Украины на Черноморском направлении. Среди целей Минобороны РФ называло портовые мощности, пункты базирования и подготовки морских беспилотников, склады боеприпасов и военных грузов. Отдельное внимание уделяется пресечению морских поставок вооружений и работе украинских дронов в Чёрном море. Удары по таким объектам наносились в районах Одессы и других портов украинского побережья, параллельно Черноморский флот усиливал противодействие безэкипажным катерам на подходах к российским объектам.

Ранее сообщалось, что в Одессе были повреждены объекты инфраструктуры. Воздушную тревогу перед этим объявляли на всей территории области. Она продолжалась около часа.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar