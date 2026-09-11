13 сухогрузов и два танкера: Какие морские цели поразила Армия России за неделю

Российские военные за минувшую неделю поразили 19 судов, которые, по данным Минобороны РФ, действовали в интересах ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве.

Среди поражённых целей оказались 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера.

Российские войска в последние месяцы неоднократно наносили удары по объектам морской инфраструктуры Украины на Черноморском направлении. Среди целей Минобороны РФ называло портовые мощности, пункты базирования и подготовки морских беспилотников, склады боеприпасов и военных грузов. Отдельное внимание уделяется пресечению морских поставок вооружений и работе украинских дронов в Чёрном море. Удары по таким объектам наносились в районах Одессы и других портов украинского побережья, параллельно Черноморский флот усиливал противодействие безэкипажным катерам на подходах к российским объектам.

Ранее сообщалось, что в Одессе были повреждены объекты инфраструктуры. Воздушную тревогу перед этим объявляли на всей территории области. Она продолжалась около часа.