13 сухогрузов и два танкера: Какие морские цели поразила Армия России за неделю
Минобороны: ВС РФ за неделю поразили 19 судов, действовавших в интересах ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские военные за минувшую неделю поразили 19 судов, которые, по данным Минобороны РФ, действовали в интересах ВСУ. Об этом сообщили в ведомстве.
Среди поражённых целей оказались 13 сухогрузов, два танкера, два буксира и два катера.
Российские войска в последние месяцы неоднократно наносили удары по объектам морской инфраструктуры Украины на Черноморском направлении. Среди целей Минобороны РФ называло портовые мощности, пункты базирования и подготовки морских беспилотников, склады боеприпасов и военных грузов. Отдельное внимание уделяется пресечению морских поставок вооружений и работе украинских дронов в Чёрном море. Удары по таким объектам наносились в районах Одессы и других портов украинского побережья, параллельно Черноморский флот усиливал противодействие безэкипажным катерам на подходах к российским объектам.
Ранее сообщалось, что в Одессе были повреждены объекты инфраструктуры. Воздушную тревогу перед этим объявляли на всей территории области. Она продолжалась около часа.
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