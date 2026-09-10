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Опубликовано 10 сентября, 16:29

В Одессе повреждены объекты инфраструктуры после воздушной тревоги

Одесса. Обложка © wikipedia.org / Alexey M.

Одесса. Обложка © wikipedia.org / Alexey M.

Инфраструктурные объекты получили повреждения в Одессе после воздушной тревоги. Об этом сообщил в соцсети глава городской военной администрации Сергей Лысак.

«Пострадала инфраструктура», — коротко написал украинский чиновник. Какие именно объекты повреждены и насколько серьёзны последствия, он не уточнил.

Воздушную тревогу перед этим объявляли на всей территории Одесской области. Она продолжалась около часа.

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Ранее в Одессе начали использовать мобильные автозаправочные станции на фоне повреждений стационарных АЗС. Издание «Страна.ua» опубликовало видео с одной из таких точек. Она представляет собой небольшой контейнер с оборудованием для заправки автомобилей.

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Татьяна Миссуми
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