В Одессе повреждены объекты инфраструктуры после воздушной тревоги

Инфраструктурные объекты получили повреждения в Одессе после воздушной тревоги. Об этом сообщил в соцсети глава городской военной администрации Сергей Лысак.

«Пострадала инфраструктура», — коротко написал украинский чиновник. Какие именно объекты повреждены и насколько серьёзны последствия, он не уточнил.

Воздушную тревогу перед этим объявляли на всей территории Одесской области. Она продолжалась около часа.

Ранее в Одессе начали использовать мобильные автозаправочные станции на фоне повреждений стационарных АЗС. Издание «Страна.ua» опубликовало видео с одной из таких точек. Она представляет собой небольшой контейнер с оборудованием для заправки автомобилей.