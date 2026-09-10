В Одессе повреждены объекты инфраструктуры после воздушной тревоги
Одесса. Обложка © wikipedia.org / Alexey M.
Инфраструктурные объекты получили повреждения в Одессе после воздушной тревоги. Об этом сообщил в соцсети глава городской военной администрации Сергей Лысак.
«Пострадала инфраструктура», — коротко написал украинский чиновник. Какие именно объекты повреждены и насколько серьёзны последствия, он не уточнил.
Воздушную тревогу перед этим объявляли на всей территории Одесской области. Она продолжалась около часа.
Ранее в Одессе начали использовать мобильные автозаправочные станции на фоне повреждений стационарных АЗС. Издание «Страна.ua» опубликовало видео с одной из таких точек. Она представляет собой небольшой контейнер с оборудованием для заправки автомобилей.
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