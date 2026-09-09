Российские войска поразили буксир, сопровождавший суда в порту Одессы

Российские военные поразили буксир, который сопровождал морские суда в порт Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Судно типа «буксир» оказалось среди поражённых целей. Оно использовалось для сопровождения морского транспорта в одесский порт.

ВС РФ продолжили групповые атаки по объектам военной промышленности и морским портам Украины. Под удар также попали суда и логистические центры. В Минобороны уточнили, что эти объекты были задействованы в интересах ВСУ.

Напомним, российские военные нанесли дневные удары по Николаеву и его морскому порту, поразив несколько объектов военной логистики. Среди целей оказались логистический центр «Делевери», который использовался для хранения и распределения военных грузов, а также объект «Нибулона», где находилось имущество для обеспечения украинских войск. Кроме того, удар пришёлся по территории «Конвейрмаша». Там располагался склад хранения беспилотных летательных аппаратов.