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Специальная военная операция

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Опубликовано 9 сентября, 17:08

Российские войска поразили буксир, сопровождавший суда в порту Одессы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные поразили буксир, который сопровождал морские суда в порт Одессы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удар нанесли высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками. Судно типа «буксир» оказалось среди поражённых целей. Оно использовалось для сопровождения морского транспорта в одесский порт.

ВС РФ продолжили групповые атаки по объектам военной промышленности и морским портам Украины. Под удар также попали суда и логистические центры. В Минобороны уточнили, что эти объекты были задействованы в интересах ВСУ.

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Напомним, российские военные нанесли дневные удары по Николаеву и его морскому порту, поразив несколько объектов военной логистики. Среди целей оказались логистический центр «Делевери», который использовался для хранения и распределения военных грузов, а также объект «Нибулона», где находилось имущество для обеспечения украинских войск. Кроме того, удар пришёлся по территории «Конвейрмаша». Там располагался склад хранения беспилотных летательных аппаратов.

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Юлия Сафиулина
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