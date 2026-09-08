Одесса перешла на мобильные АЗС после повреждения обычных заправок

В Одессе начали использовать мобильные автозаправочные станции на фоне повреждений стационарных АЗС. Об этом сообщает «Страна.ua». Издание опубликовало видео с одной из таких точек. Она представляет собой небольшой контейнер с оборудованием для заправки автомобилей.

В Одессе нашли замену повреждённым АЗС. Видео © Telegram / Политика страны

Сообщения о повреждениях топливной инфраструктуры поступают из разных регионов Украины. Ещё в июле представители украинского топливного бизнеса рассказывали, что в случае закрытия стационарных АЗС рынок переходит на мобильные точки выдачи и отпуск топлива из бензовозов.

Масштаб повреждений ранее оценивал первый вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. По его словам, за шесть месяцев в стране были повреждены или полностью разрушены более 300 автозаправочных станций. Шмыгаль отмечал, что АЗС фактически стали объектами критической инфраструктуры, поскольку обеспечивают топливом население и рынок.

Ранее премьер Украины Сергей Корецкий заявил, что подготовка страны к отопительному сезону идёт с отставанием: утверждённый «план устойчивости» выполнен лишь на 47%. По данным аудита, в ряде украинских городов и регионов подготовка к зиме идёт с отставанием. Ранее эксперты допускали введение графиков распределения газа, а «Нафтогаз» советовал украинцам заранее откладывать деньги на оплату коммунальных услуг.