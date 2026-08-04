Дизель — 180 рублей за литр: на Украине резко подорожало топливо

Цены на бензин и дизельное топливо на украинских заправках заметно выросли за последние десять дней. Как сообщает РБК-Украина, сильнее всего подорожал дизель: на отдельных АЗС его стоимость приблизилась к 96 гривнам (173 рубля) за литр.

Бензин, по данным мониторинга крупных сетей, достиг 88,4 гривны (примерно 160 рублей) за литр. Опрошенные изданием эксперты допускают, что в ближайшее время цены могут подняться до 100 гривен (180 рублей) за дизель и 95 гривен (171,5 рубль) за бензин.

Одной из главных причин подорожания называют сложности с доставкой топлива. Особенно напряжённая ситуация сложилась в прифронтовых районах, где осталось мало работающих автозаправочных станций. Для снабжения отдельных населённых пунктов приходится использовать мобильные АЗС.

На стоимость также влияют дефицит свободных мощностей на европейских нефтеперерабатывающих заводах и изменения на мировом рынке, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. По данным РБК-Украина, прежние каналы поставок стали менее доступными, поэтому закупать необходимые объёмы Киеву теперь сложнее.

Сейчас Украина, как утверждает издание, приобретает топливо небольшими партиями. Часть поставок доставляют бензовозами из Румынии, что увеличивает расходы на логистику и отражается на конечной цене для автомобилистов. Перебои с горючим в стране могут сохраняться до сентября. При этом дальнейшая динамика будет зависеть от стабильности импорта, ситуации на европейском рынке и возможности наладить поставки в наиболее проблемные регионы.

Украинские эксперты и ранее утверждали, что на местных автозаправках уже в августе может начать исчезать топливо. На фоне ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре это выглядит ещё более ощутимо: на территории страны уже выведено из строя около 150 автозаправочных станций. Отмечается, что география повреждений расширилась и затрагивает не только прифронтовые регионы. Без топлива сидят жители многих украинких городов. Крупные операторы, включая WOG, переводят часть объектов на ограниченный режим работы: АЗС закрываются ночью, а во время воздушных тревог полностью прекращают отпуск топлива.