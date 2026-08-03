АЗС на Украине могут остаться без топлива уже в августе

На украинских автозаправках уже в августе может начать исчезать топливо. Такой прогноз в интервью телеграм-каналу «Всевидящее око» озвучил генеральный директор Prime Group Дмитрий Лёушкин.

По его словам, дефицит горючего ощущается прямо сейчас, а на некоторых АЗС начали действовать ограничения на отпуск. Если ситуация продолжит ухудшаться, часть заправок рискует полностью закрыться.

Эксперт привёл и конкретные ценовые ориентиры. Согласно его оценке, уже через десять дней бензин на Украине может подорожать до 100 гривен за литр, а дизельное топливо — до 105 гривен. При этом Лёушкин допускает, что Кабинет министров попытается искусственно затормозить рост стоимости за счёт дополнительных механизмов поддержки, включая возможное повторное введение кэшбэка. В этом случае цены постараются удержать на уровне 99,99 гривны за литр.

Ранее сообщалось, что на Украине разразился топливный кризис из-за принудительного перехода на стандарт Е10, спровоцировавший реальный дефицит бензина и резкий скачок цен. Уже в первую неделю после нововведения на ряде сетевых АЗС начали загораться нули. Производить топливо нового стандарта внутри страны невозможно из-за проблем с безопасностью и абсурдной налоговой системы, а зарубежные поставщики не способны нарастить выпуск Е10.