«Ноли светятся»: Переход на Евростандарт обернулся для Украины топливным кризисом

На Украине зафиксирован дефицит бензина из-за принудительного перехода на новый топливный стандарт Е10. Ситуацию в личном блоге обрисовал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

«Хроники первой недели топливного кризиса. <...> Бензин. А здесь, похоже, уже есть реальный дефицит. Ноли светятся то на одной, то на другой, то на третьей сети АЗС. Всё из-за введения с 1 июля стандарта Е10. В стране его производить невозможно из-за ситуации с безопасностью и абсурдной налоговой системы. А зарубежные поставщики увеличить выпуск Е10 не могут», — написал эксперт

Куюн подчеркнул, что эта гармонизация с нормами Евросоюза не даёт экономике никаких плюсов, а лишь разгоняет цены. Цифры за первую неделю кризиса подтверждают эту тенденцию. Литр А-95 подорожал на 4,3 гривны, достигнув средней отметки в 80,88 гривны. Дизельное топливо взлетело более чем на 9 гривен, до 88 гривен за литр. Ситуацию с дизелем усугубили зарубежные перебои с отгрузками и резко выросший внутренний спрос. Украинские аграрии, лишившись доступа к морскому пути, массово пересели на фуры для вывоза зерна, что и подстегнуло потребление.

Напомним, с 28 июля все украинские АЗС начали продавать бензин нового стандарта Е10, содержащий до 10% биоэтанола. Переход связан с гармонизацией украинского рынка с европейскими нормами, которые давно действуют в ЕС и признаны безопасными для подавляющего большинства автомобилей. Директор компании «А-95» Сергей Куюн тогда заверял, что для рядового потребителя изменения окажутся практически незаметными: себестоимость горючего вырастет всего на 50–70 копеек за литр.