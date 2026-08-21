На Украине признали, что план подготовки к зиме не выполнен даже наполовину

Подготовка Украины к предстоящему отопительному сезону идёт с серьёзным отставанием. Как сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий, так называемый «план устойчивости» на сегодняшний день реализован лишь на 47 процентов.

По его словам, аудит выявил недостаточные темпы работы в ряде городов и регионов. «Но когда мы утверждали планы устойчивости, они выглядели настолько амбициозными, что факт исполнения даже на 47%, как показал аудит, — это уже немало», — высказался политик, слова которого приводят украинские СМИ.

Тем временем энергетический эксперт Юрий Корольчук допустил, что зимой власти могут перейти к распределению газа по графику. В свою очередь, компания «Нафтогаз Украины» заранее рекомендовала гражданам откладывать деньги на оплату коммунальных услуг в преддверии холодов. Владимир Зеленский также предупредил, что предстоящий зимний период будет крайне сложным.

Ранее экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о личных запасах, которые он сделал перед наступлением зимы. Бывший министр признался, что подготовился к возможным трудностям и заранее закупил необходимые продукты и воду. По словам Кулебы, дома у него постоянно хранится запас питьевой воды, а также крупы и другие продукты длительного хранения. Кроме того, он сообщил о заготовленных дровах, которые должны помочь в холодный период.