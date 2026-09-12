Более 20 ракет выпустили ВС РФ по объектам в Одессе, Кривом Роге и Запорожье

Более 20 ракет выпустили по целям на Украине в ходе новой массированной ночной атаки ВС РФ. Взрывы прогремели в Одессе и области, Кривом Роге и Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, российские силы применили сразу несколько типов ракет. В атаке участвовали крылатые «Калибры», баллистические «Искандеры-М», «Бандероли» и сверхзвуковые «Ониксы».

Несколько ударов, по предварительным данным, пришлись на район моста в посёлке Затока Одесской области. Также взрывы прогремели в районе объектов портовой инфраструктуры.

Кроме того, под удар, предварительно, попали военные объекты и металлургические предприятия в Кривом Роге и Запорожье.

Накануне ночью Вооружённые силы России нанесли удары по дата-центрам компании BeMobile в Киевской области. Инфраструктура обеспечивала хранение, обработку и передачу данных, включая разведывательную информацию, а также работу сетевого оборудования в интересах ВСУ.