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Опубликовано 12 сентября, 03:46

Более 20 ракет выпустили ВС РФ по объектам в Одессе, Кривом Роге и Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zef art

Более 20 ракет выпустили по целям на Украине в ходе новой массированной ночной атаки ВС РФ. Взрывы прогремели в Одессе и области, Кривом Роге и Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, российские силы применили сразу несколько типов ракет. В атаке участвовали крылатые «Калибры», баллистические «Искандеры-М», «Бандероли» и сверхзвуковые «Ониксы».

Несколько ударов, по предварительным данным, пришлись на район моста в посёлке Затока Одесской области. Также взрывы прогремели в районе объектов портовой инфраструктуры.

Кроме того, под удар, предварительно, попали военные объекты и металлургические предприятия в Кривом Роге и Запорожье.

Взрывы прогремели в Днепропетровске, Кривом Роге и Запорожье
Взрывы прогремели в Днепропетровске, Кривом Роге и Запорожье

Накануне ночью Вооружённые силы России нанесли удары по дата-центрам компании BeMobile в Киевской области. Инфраструктура обеспечивала хранение, обработку и передачу данных, включая разведывательную информацию, а также работу сетевого оборудования в интересах ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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