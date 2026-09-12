Более 20 ракет выпустили ВС РФ по объектам в Одессе, Кривом Роге и Запорожье
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Более 20 ракет выпустили по целям на Украине в ходе новой массированной ночной атаки ВС РФ. Взрывы прогремели в Одессе и области, Кривом Роге и Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации канала, российские силы применили сразу несколько типов ракет. В атаке участвовали крылатые «Калибры», баллистические «Искандеры-М», «Бандероли» и сверхзвуковые «Ониксы».
Несколько ударов, по предварительным данным, пришлись на район моста в посёлке Затока Одесской области. Также взрывы прогремели в районе объектов портовой инфраструктуры.
Кроме того, под удар, предварительно, попали военные объекты и металлургические предприятия в Кривом Роге и Запорожье.
Накануне ночью Вооружённые силы России нанесли удары по дата-центрам компании BeMobile в Киевской области. Инфраструктура обеспечивала хранение, обработку и передачу данных, включая разведывательную информацию, а также работу сетевого оборудования в интересах ВСУ.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.