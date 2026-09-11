ВС РФ нанесли массированный удар по дата-центру с разведданными ВСУ

Вооружённые силы России в ночь на 11 сентября впервые нанесли удары по дата-центрам компании BeMobile в Киевской области. Он обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, а также функционирование сетевого оборудования в интересах ВСУ.

Помимо этого, ударом высокоточного оружия и беспилотников был поражён логистический центр «Гостомель», где хранили и распределяли комплектующие для производства БПЛА большой и средней дальности. Всего же целями стали логистические центры в Хмельницкой и Днепропетровской областях, завод автомобильных агрегатов в Одессе и склад комплектующих для иностранных дронов в Визирке.

На данный момент в столичном регионе Украины сосредоточено большинство крупнейших центров обработки данных страны. Именно поэтому удары по ним наносятся впервые и имеют стратегическое значение.

Ранее Life.ru рассказывал, что за два дня в Киеве были повреждены как минимум три автозаправочные станции. Днём 10 сентября беспилотник поразил АЗС «Укрнафты» в Голосеевском районе, а утром 11 сентября повреждения получили заправки в Оболонском и Днепровском районах.