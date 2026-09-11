ВС России оттесняют ВСУ в центре волчанского котла, идут бои

ВСУ перебрасывают резервы в районе волчанского котла в Харьковской области и готовятся к прорыву, рассказал журналистам источник в российских силовых структурах. ВС РФ оттесняют противника.

«Наши штурмовики оттесняют силы ВСУ от государственной границы к центру котла», — сказал собеседник ТАСС.

Ранее стало известно, что среди заблокированных в волчанском котле украинских военнослужащих есть «непростые» бойцы. Среди них — члены «Азова»* и президентской бригады ВСУ. Они заблокированы.

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