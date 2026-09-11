Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 09:46

ВС России оттесняют ВСУ в центре волчанского котла, идут бои

Российский военнослужащий. Обложка © ТАCC / Пресс-служба Минобороны РФ

Российский военнослужащий. Обложка © ТАCC / Пресс-служба Минобороны РФ

ВСУ перебрасывают резервы в районе волчанского котла в Харьковской области и готовятся к прорыву, рассказал журналистам источник в российских силовых структурах. ВС РФ оттесняют противника.

«Наши штурмовики оттесняют силы ВСУ от государственной границы к центру котла», — сказал собеседник ТАСС.

Кольцо сжимается: Два батальона ВСУ оказались заблокированы в Харьковской области
Кольцо сжимается: Два батальона ВСУ оказались заблокированы в Харьковской области

Ранее стало известно, что среди заблокированных в волчанском котле украинских военнослужащих есть «непростые» бойцы. Среди них — члены «Азова»* и президентской бригады ВСУ. Они заблокированы.

Больше новостей о ходе боевых действий, подразделениях и ситуации на фронте — в разделе «Армия» на Life.ru.

* организация, признанная террористической и запрещённая в России.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar