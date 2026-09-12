Два горно-обогатительных комбината в Кривом Роге стали целями удара ВС РФ

Российские войска нанесли удары по Северному и Новокриворожскому горно-обогатительным комбинатам в Кривом Роге. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что предприятия использовались для добычи, обогащения и агломерации железной руды, которая затем применялась при выпуске металлургической продукции для военного производства.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА поражены: <…> Северный и Новокриворожский горно-обогатительные комбинаты в городе Кривой Рог, осуществляющие добычу, обогащение и агломерацию железной руды для выпуска металлургической продукции, используемой для военного производства», — указали в министерстве.

Ранее Life.ru рассказывал об ударах ВС РФ по металлургическим предприятиям в Запорожье и Кривом Роге. В Минобороны РФ тогда заявили о поражении комбинатов, связанных с производством металлургической продукции для нужд ВСУ. Одной из целей стал комбинат «Запорожсталь», который является одним из основных поставщиков листового металлопроката для создания защитных конструкций, брони для военной техники и пластин для бронежилетов.