Крупнейший поставщик металла для военной продукции ВСУ попал под удар — «Интерпайп сталь» встал

Российские войска нанесли удар по электроплавильному комплексу металлургического завода «Интерпайп сталь» в Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, предприятие является крупнейшим украинским производителем и поставщиком металлопроката для выпуска продукции военного назначения.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА поражён инновационный электроплавильный комплекс металлургического завода «Интерпайп сталь» в городе Днепропетровске», — говорится в сообщении Минобороны.

Также ночью российские войска нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожье. Завод является одним из основных поставщиков листового металлопроката, который используется для создания защитных конструкций, брони для военной техники и пластин для бронежилетов.