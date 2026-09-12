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Опубликовано 12 сентября, 07:05

Крупнейший поставщик металла для военной продукции ВСУ попал под удар — «Интерпайп сталь» встал

ВС РФ ночью ударили по заводу «Интерпайп сталь» в Днепропетровске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские войска нанесли удар по электроплавильному комплексу металлургического завода «Интерпайп сталь» в Днепропетровске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, предприятие является крупнейшим украинским производителем и поставщиком металлопроката для выпуска продукции военного назначения.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА поражён инновационный электроплавильный комплекс металлургического завода «Интерпайп сталь» в городе Днепропетровске», — говорится в сообщении Минобороны.

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Также ночью российские войска нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожье. Завод является одним из основных поставщиков листового металлопроката, который используется для создания защитных конструкций, брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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