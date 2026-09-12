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Опубликовано 12 сентября, 06:56

Брони не осталось! По металлургическому комбинату «Запорожсталь» нанесён мощный удар

Войска РФ нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские войска нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожье, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, предприятие является одним из основных поставщиков листового металлопроката, который используется для создания защитных конструкций, брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

«В Запорожской области поражён металлургический комбинат «Запорожсталь» (ПАО «Запорожсталь») в городе Запорожье, являющийся одним из основных поставщиков листового металлопроката для создания защитных конструкций и брони для военной техники, а также пластин для бронежилетов», — говорится в сообщении Минобороны.

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В ночь на 12 сентября более 20 ракет выпустили по целям на Украине в ходе новой массированной ночной атаки ВС РФ. Взрывы прогремели в Одессе и области, Кривом Роге и Запорожье.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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