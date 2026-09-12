Брони не осталось! По металлургическому комбинату «Запорожсталь» нанесён мощный удар
Войска РФ нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь»
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские войска нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожье, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, предприятие является одним из основных поставщиков листового металлопроката, который используется для создания защитных конструкций, брони для военной техники и пластин для бронежилетов.
«В Запорожской области поражён металлургический комбинат «Запорожсталь» (ПАО «Запорожсталь») в городе Запорожье, являющийся одним из основных поставщиков листового металлопроката для создания защитных конструкций и брони для военной техники, а также пластин для бронежилетов», — говорится в сообщении Минобороны.
В ночь на 12 сентября более 20 ракет выпустили по целям на Украине в ходе новой массированной ночной атаки ВС РФ. Взрывы прогремели в Одессе и области, Кривом Роге и Запорожье.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.