Брони не осталось! По металлургическому комбинату «Запорожсталь» нанесён мощный удар

Российские войска нанесли удар по металлургическому комбинату «Запорожсталь» в Запорожье, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, предприятие является одним из основных поставщиков листового металлопроката, который используется для создания защитных конструкций, брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

«В Запорожской области поражён металлургический комбинат «Запорожсталь» (ПАО «Запорожсталь») в городе Запорожье, являющийся одним из основных поставщиков листового металлопроката для создания защитных конструкций и брони для военной техники, а также пластин для бронежилетов», — говорится в сообщении Минобороны.

В ночь на 12 сентября более 20 ракет выпустили по целям на Украине в ходе новой массированной ночной атаки ВС РФ. Взрывы прогремели в Одессе и области, Кривом Роге и Запорожье.