Генштаб ВСУ заявил, что не смог сбить ни одну баллистическую ракету ночью
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Украинские средства противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты во время ночной атаки. Об этом следует из данных Генштаба ВСУ.
Согласно сводке Воздушных сил ВСУ, в небе над Украиной было зафиксировано 129 беспилотников (половина из которых — реактивные), а также баллистические, крылатые и управляемые авиационные ракеты.
Это уже не первый случай, когда украинская сторона сообщает об отсутствии сбитых баллистических целей. Ранее аналогичные данные публиковались после одной из ночных атак 9 сентября.
В Киеве регулярно заявляют о необходимости усиления системы ПВО и обращаются к западным партнёрам за поставками новых комплексов и ракет-перехватчиков. При этом украинские власти отмечали, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке объёмы поставок вооружений от союзников сократились.
Утром 12 сентября Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара по предприятиям украинской металлургической промышленности, связанным с производством продукции военного назначения. По данным ведомства, под удар попали комбинат «Запорожсталь» в Запорожье, металлургический комбинат и горно-обогатительные предприятия в Кривом Роге, а также электроплавильный комплекс «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске.
Главные новости о ходе специальной военной операции и ситуации на фронте — в разделе «Армия» на Life.ru.