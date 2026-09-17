Число сбитых за сутки беспилотников ВСУ на подлёте к Москве выросло до 29
Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko
Силы противовоздушной обороны ликвидировали ещё восемь украинских беспилотников на подлёте к Москве. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
По словам градоначальника, на местах падения обломков работают экстренные службы. Другие подробности атак пока неизвестны. Общее число ликвидированных в столичном регионе БПЛА ВСУ с начала суток 17 сентября выросло до 29.
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