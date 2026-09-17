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Опубликовано 17 сентября, 17:27

Российские средства ПВО за сутки сбили 292 украинских БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские средства ПВО за день перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника над регионами России и акваториями Чёрного и Каспийского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Беспилотники были сбиты с 08:00 до 20:00 мск дежурными силами противовоздушной обороны. В Минобороны уточнили, что цели были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым. Кроме того, российское военное ведомство сообщило о перехвате беспилотников над акваториями Чёрного и Каспийского морей.

ПВО отразила массированный налёт 65 дронов на Ярославскую область
ПВО отразила массированный налёт 65 дронов на Ярославскую область

Днём ранее российские военные отразили масштабный налёт украинских БПЛА на регионы. За сутки расчёты противовоздушной обороны уничтожили 956 украинских БПЛА самолётного типа, а также перехватили восемь управляемых авиационных бомб.

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Юрий Лысенко
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