Российские средства ПВО за сутки сбили 292 украинских БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские средства ПВО за день перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника над регионами России и акваториями Чёрного и Каспийского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Беспилотники были сбиты с 08:00 до 20:00 мск дежурными силами противовоздушной обороны. В Минобороны уточнили, что цели были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым. Кроме того, российское военное ведомство сообщило о перехвате беспилотников над акваториями Чёрного и Каспийского морей.
Днём ранее российские военные отразили масштабный налёт украинских БПЛА на регионы. За сутки расчёты противовоздушной обороны уничтожили 956 украинских БПЛА самолётного типа, а также перехватили восемь управляемых авиационных бомб.
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