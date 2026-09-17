Российские средства ПВО за сутки сбили 292 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за день перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника над регионами России и акваториями Чёрного и Каспийского морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Беспилотники были сбиты с 08:00 до 20:00 мск дежурными силами противовоздушной обороны. В Минобороны уточнили, что цели были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также над Московским регионом и Республикой Крым. Кроме того, российское военное ведомство сообщило о перехвате беспилотников над акваториями Чёрного и Каспийского морей.

Днём ранее российские военные отразили масштабный налёт украинских БПЛА на регионы. За сутки расчёты противовоздушной обороны уничтожили 956 украинских БПЛА самолётного типа, а также перехватили восемь управляемых авиационных бомб.