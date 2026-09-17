Небо под защитой: Российская ПВО за сутки уничтожила почти тысячу дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 956 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ 17 сентября.

Кроме того, российская ПВО перехватила восемь управляемых авиационных бомб.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 956 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, с начала специальной военной операции российские силы уничтожили 237 803 беспилотника, 674 самолёта, 284 вертолёта и 672 зенитных ракетных комплекса.

Также ведомство сообщило об уничтожении 30 941 танка и другой боевой бронированной машины, 1778 боевых машин РСЗО, 36 480 орудий полевой артиллерии и миномётов и 72 091 единицы специальной военной автомобильной техники.

В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило об освобождении двух населённых пунктов. Бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль Розовку в Запорожской области, а «Северяне» — Малую Волчью в Харьковской.