Небо под защитой: Российская ПВО за сутки уничтожила почти тысячу дронов ВСУ

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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 17 сентября, 08:42

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Минобороны: ПВО России за сутки сбила 956 украинских беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 956 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ 17 сентября.

Кроме того, российская ПВО перехватила восемь управляемых авиационных бомб.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб и 956 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, с начала специальной военной операции российские силы уничтожили 237 803 беспилотника, 674 самолёта, 284 вертолёта и 672 зенитных ракетных комплекса.

Также ведомство сообщило об уничтожении 30 941 танка и другой боевой бронированной машины, 1778 боевых машин РСЗО, 36 480 орудий полевой артиллерии и миномётов и 72 091 единицы специальной военной автомобильной техники.

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В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило об освобождении двух населённых пунктов. Бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль Розовку в Запорожской области, а «Северяне» — Малую Волчью в Харьковской.

Больше новостей о ходе специальной военной операции и российской армии — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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