Российские войска освободили ещё два населённых пункта в зоне СВО. Под контроль ВС РФ перешли Розовка в Запорожской области и Малая Волчья в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Малую Волчью в Харьковской области взяли подразделения группировки войск «Север». По данным ведомства, российские силы на этом направлении продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля.

Розовку в Запорожской области освободили подразделения группировки войск «Восток». В министерстве сообщили, что российские военные продвинулись в глубину обороны противника.

Ещё накануне Life.ru писал о боях за Малую Волчью. По данным Минобороны РФ на 16 сентября, российские подразделения продолжали освобождение населённого пункта внутри кольца окружения украинских формирований.