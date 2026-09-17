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Специальная военная операция

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Опубликовано 17 сентября, 08:30

ВС РФ освободили Розовку и Малую Волчью

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска освободили ещё два населённых пункта в зоне СВО. Под контроль ВС РФ перешли Розовка в Запорожской области и Малая Волчья в Харьковской области, сообщили в Минобороны России.

Малую Волчью в Харьковской области взяли подразделения группировки войск «Север». По данным ведомства, российские силы на этом направлении продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля.

Розовку в Запорожской области освободили подразделения группировки войск «Восток». В министерстве сообщили, что российские военные продвинулись в глубину обороны противника.

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Два моста через Днестр рухнули под ударами ВС РФ, оставив ВСУ без снабжения

Ещё накануне Life.ru писал о боях за Малую Волчью. По данным Минобороны РФ на 16 сентября, российские подразделения продолжали освобождение населённого пункта внутри кольца окружения украинских формирований.

Больше новостей о ходе специальной военной операции и российской армии — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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