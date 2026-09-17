Два моста через Днестр рухнули под ударами ВС РФ, оставив ВСУ без снабжения

Российские войска поразили два автомобильных моста через Днестр в районе села Маяки Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, переправы использовались командованием ВСУ для транзита военных грузов, поступавших из Румынии и порта Измаил. Известно, что через Маяки проходит трасса Одесса — Рени, связывающая Одессу с югом области, дунайскими портами и границей с Молдавией

Ранее Life.ru рассказывал, что российские беспилотники поразили танкер с топливом для ВСУ в порту Измаил. По данным Минобороны РФ, судно доставило горюче-смазочные материалы для украинской армии.