Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября, 07:38

Два моста через Днестр рухнули под ударами ВС РФ, оставив ВСУ без снабжения

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска поразили два автомобильных моста через Днестр в районе села Маяки Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, переправы использовались командованием ВСУ для транзита военных грузов, поступавших из Румынии и порта Измаил. Известно, что через Маяки проходит трасса Одесса — Рени, связывающая Одессу с югом области, дунайскими портами и границей с Молдавией

Удар по «цифровому штабу» ВСУ: «‎Калибры» и дроны достали крупнейший дата-центр в Киеве
Удар по «цифровому штабу» ВСУ: «‎Калибры» и дроны достали крупнейший дата-центр в Киеве

Ранее Life.ru рассказывал, что российские беспилотники поразили танкер с топливом для ВСУ в порту Измаил. По данным Минобороны РФ, судно доставило горюче-смазочные материалы для украинской армии.

Главные сводки и события, связанные с российскими Вооружёнными силами, — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar