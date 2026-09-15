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Специальная военная операция

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Опубликовано 15 сентября, 15:44

Российские дроны поразили танкер с топливом для ВСУ в порту Измаил

Обложка © Wikipedia / Yuriy Kvach

Обложка © Wikipedia / Yuriy Kvach

Российские беспилотники поразили танкер в порту Измаил Одесской области. По данным Минобороны РФ, он доставил горюче-смазочные материалы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Удар по судну был нанесён в течение дня. Российское военное ведомство сообщило, что атаки продолжились по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.

Это не первый подобный эпизод в Измаиле за последнее время. 27 августа Life.ru писал, что российские военные поразили танкер во время разгрузки в этом же порту. По данным Минобороны РФ, тот также доставил на Украину ГСМ; вместе с судном под удар попали два резервуара с топливом.

Главные сводки и события, связанные с российскими Вооружёнными силами, — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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