Российские дроны поразили танкер с топливом для ВСУ в порту Измаил

Удар по судну был нанесён в течение дня. Российское военное ведомство сообщило, что атаки продолжились по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах ВСУ.

Это не первый подобный эпизод в Измаиле за последнее время. 27 августа Life.ru писал, что российские военные поразили танкер во время разгрузки в этом же порту. По данным Минобороны РФ, тот также доставил на Украину ГСМ; вместе с судном под удар попали два резервуара с топливом.