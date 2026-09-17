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Опубликовано 17 сентября, 06:58

Удар по «цифровому штабу» ВСУ: «‎Калибры» и дроны достали крупнейший дата-центр в Киеве

Минобороны РФ заявило о поражении крупнейшего дата-центра ВСУ в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Минобороны России сообщило о нанесении массированного и групповых ударов по объектам на территории Украины. По данным ведомства, применялись высокоточные вооружения наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотники.

В министерстве заявили, что среди поражённых объектов оказался «Де Ново Дата-Центр» в Киеве — крупнейший дата-центр, который использовался для работы серверного оборудования в интересах ВСУ.

Также, по данным Минобороны РФ, ударам подверглись предприятия по производству беспилотников и комплектующих для них в Киеве и Киевской области. В Запорожской области, как сообщили в ведомстве, были поражены металлургический комбинат «Запорожсталь» и предприятие радиоэлектронной промышленности «Искра».

В Одесской области, по данным министерства, были атакованы объекты транспортной инфраструктуры. В частности, речь идёт об электроподстанции, обеспечивающей работу портовых мощностей, мостах через Днестр и морских судах. Все обозначенные объекты использовались в интересах ВСУ.

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Ранее утром в МО РФ доложили, что ночью массированным ударам подверглись предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетическая и транспортная инфраструктура Незалежной.

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Андрей Бражников
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