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Опубликовано 17 сентября, 05:18

Массированный удар с неба и моря обрушился ночью на металлургические заводы и суда Украины

ВС поразили с неба и моря металлургические и радиоэлектронные заводы Украины

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара с неба, моря и земли по объектам на территории Украины в ночь на 17 сентября. По данным ведомства, применялись высокоточные вооружения наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

Как заявили в министерстве, массированным ударам подверглись предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетическая и транспортная инфраструктура Незалежной. В Минобороны уточнили, что поражённые объекты находятся в Киеве, Запорожье и Одесской области.

Кроме того, по данным ведомства, под удар попали морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.

Минобороны сообщило об ударе по контейнеровозу с грузами для ВСУ в Черноморске
Минобороны сообщило об ударе по контейнеровозу с грузами для ВСУ в Черноморске

Этой ночью на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения. По данным украинских СМИ, взрывы гремели в Киеве и Одессе.

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Андрей Бражников
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