Массированный удар с неба и моря обрушился ночью на металлургические заводы и суда Украины

Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара с неба, моря и земли по объектам на территории Украины в ночь на 17 сентября. По данным ведомства, применялись высокоточные вооружения наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

Как заявили в министерстве, массированным ударам подверглись предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, объекты военно-промышленного комплекса, а также энергетическая и транспортная инфраструктура Незалежной. В Минобороны уточнили, что поражённые объекты находятся в Киеве, Запорожье и Одесской области.

Кроме того, по данным ведомства, под удар попали морские суда, которые использовались в интересах ВСУ.

Этой ночью на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения. По данным украинских СМИ, взрывы гремели в Киеве и Одессе.