Минобороны сообщило об ударе по контейнеровозу с грузами для ВСУ в Черноморске

Вооружённые силы России нанесли удар беспилотниками по контейнеровозу в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны РФ, судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

В российском военном ведомстве уточнили, что в течение дня удары продолжались по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах украинской армии.

Ранее Life.ru рассказывал об ударе по сухогрузу и парому типа RO-RO в порту Черноморск. По данным Минобороны РФ, оба судна доставляли грузы для обеспечения ВСУ. Ведомство тогда также сообщало об ударах по логистической инфраструктуре, задействованной в военных перевозках.