Минобороны сообщило об ударе по контейнеровозу с грузами для ВСУ в Черноморске
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вооружённые силы России нанесли удар беспилотниками по контейнеровозу в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны РФ, судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.
В российском военном ведомстве уточнили, что в течение дня удары продолжались по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах украинской армии.
Ранее Life.ru рассказывал об ударе по сухогрузу и парому типа RO-RO в порту Черноморск. По данным Минобороны РФ, оба судна доставляли грузы для обеспечения ВСУ. Ведомство тогда также сообщало об ударах по логистической инфраструктуре, задействованной в военных перевозках.
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