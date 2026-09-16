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Опубликовано 16 сентября, 15:33

Минобороны сообщило об ударе по контейнеровозу с грузами для ВСУ в Черноморске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вооружённые силы России нанесли удар беспилотниками по контейнеровозу в порту Черноморск Одесской области. По данным Минобороны РФ, судно доставило грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

В российском военном ведомстве уточнили, что в течение дня удары продолжались по украинским портам и морским судам, которые используются в интересах украинской армии.

Поймали на погрузке: ВС РФ ударили по ж/д составу с грузами для ВСУ в порту Южный
Поймали на погрузке: ВС РФ ударили по ж/д составу с грузами для ВСУ в порту Южный

Ранее Life.ru рассказывал об ударе по сухогрузу и парому типа RO-RO в порту Черноморск. По данным Минобороны РФ, оба судна доставляли грузы для обеспечения ВСУ. Ведомство тогда также сообщало об ударах по логистической инфраструктуре, задействованной в военных перевозках.

Больше новостей о событиях в зоне СВО и российской армии — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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