Разгрузиться не успели: ВС РФ разнесли в порту Черноморска сухогруз и паром с грузами для ВСУ
МО РФ: В Одесской области поражены паром типа «ро-ро» и сухогруз для ВСУ
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Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешном ударе по морской транспортной инфраструктуре, задействованной в интересах украинской армии. Ночной атаке подверглись объекты в порту Черноморск, расположенном в Одесской области.
Целями высокоточных ударов стали два гражданских на вид судна, которые противник использовал для транспортировки военных материалов. В результате огневого поражения выведены из строя морской сухогруз, а также паром типа «ро-ро», предназначенный для быстрой перевозки колесной и гусеничной техники.
«В порту Черноморск поражены морское судно типа "сухогруз" и паром типа "ро-ро", доставившие грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — заявили в российском оборонном ведомстве.
Ночью Вооружённые силы Российской Федерации провели успешную ночную операцию на Южном направлении. Ударами с воздуха поражён крупный перевалочный узел противника в районе Великой Балки, расположенной на территории Одесской области.
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