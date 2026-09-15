Министерство обороны Российской Федерации сообщило об успешном ударе по морской транспортной инфраструктуре, задействованной в интересах украинской армии. Ночной атаке подверглись объекты в порту Черноморск, расположенном в Одесской области.

Целями высокоточных ударов стали два гражданских на вид судна, которые противник использовал для транспортировки военных материалов. В результате огневого поражения выведены из строя морской сухогруз, а также паром типа «ро-ро», предназначенный для быстрой перевозки колесной и гусеничной техники.

«В порту Черноморск поражены морское судно типа "сухогруз" и паром типа "ро-ро", доставившие грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Ночью Вооружённые силы Российской Федерации провели успешную ночную операцию на Южном направлении. Ударами с воздуха поражён крупный перевалочный узел противника в районе Великой Балки, расположенной на территории Одесской области.