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Специальная военная операция

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Опубликовано 15 сентября, 05:24

В щепки: Армия России точным ударом выбила ключевой логистический хаб снабжения украинских войск

В Минобороны заявили об уничтожении склада с западным оружием в Великой Балке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы Российской Федерации провели успешную ночную операцию на Южном направлении. Ударами с воздуха поражён крупный перевалочный узел противника в районе Великой Балки, расположенной на территории Одесской области.

Данный объект выполнял ключевую роль в обеспечении украинской армии. Именно через этот комплекс осуществлялись приемка, дальнейшее распределение и накопление военного имущества, доставляемого из зарубежных государств.

Как заявили в Минобороны РФ, целями налёта также стали другие объекты транспортной инфраструктуры.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены групповые удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.

Помимо береговых терминалов, повреждения получили плавсредства, привлеченные к переброске армейского снаряжения. Воздушная атака существенно нарушила систему морского подвоза материальных средств для нужд неприятеля.

Уничтожение склада в Великой Балке сорвало цепочки передачи зарубежного вооружения непосредственно на передовую. Нанесение регулярных ударов по тыловым хабам лишает группировку ВСУ устойчивого снабжения боеприпасами и техникой.

В Киеве зафиксированы повреждения складов и АЗС
В Киеве зафиксированы повреждения складов и АЗС

Ранее Life.ru сообщал об ударах ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для перевозки военных грузов из Европы.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Оксана Попова
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