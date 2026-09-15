Вооружённые силы Российской Федерации провели успешную ночную операцию на Южном направлении. Ударами с воздуха поражён крупный перевалочный узел противника в районе Великой Балки, расположенной на территории Одесской области.

Данный объект выполнял ключевую роль в обеспечении украинской армии. Именно через этот комплекс осуществлялись приемка, дальнейшее распределение и накопление военного имущества, доставляемого из зарубежных государств.

Как заявили в Минобороны РФ, целями налёта также стали другие объекты транспортной инфраструктуры.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены групповые удары беспилотными летательными аппаратами по логистическим центрам и портам Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — заявили в ведомстве.

Помимо береговых терминалов, повреждения получили плавсредства, привлеченные к переброске армейского снаряжения. Воздушная атака существенно нарушила систему морского подвоза материальных средств для нужд неприятеля.

Уничтожение склада в Великой Балке сорвало цепочки передачи зарубежного вооружения непосредственно на передовую. Нанесение регулярных ударов по тыловым хабам лишает группировку ВСУ устойчивого снабжения боеприпасами и техникой.

Ранее Life.ru сообщал об ударах ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для перевозки военных грузов из Европы.