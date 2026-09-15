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Специальная военная операция

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Опубликовано 15 сентября, 04:57

В Киеве зафиксированы повреждения складов и АЗС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sodel Vladyslav

В Киеве получили повреждения складские помещения и АЗС, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Как указано в его телеграм-канале, повреждённая автозаправочная станция находится в Дарницком районе, а складские помещения — в Оболонском.

Утром в Киеве объявляли воздушную тревогу — сирены работали около 40 минут. Также сообщалось о взрыве.

Сводка СВО 15 сентября: Взяты Шевченково и Широкое, крах ВСУ в «Волчанском котле», Киев согласился на энергетическое перемирие
Сводка СВО 15 сентября: Взяты Шевченково и Широкое, крах ВСУ в «Волчанском котле», Киев согласился на энергетическое перемирие

Российские военные ежедневно уничтожают около 50–70 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Днепропетровском направлении. В зоне ответственности подразделений «Центра» действует разветвлённая система постов воздушного наблюдения и FPV-ПВО. Только обычные посты позволяют сбивать примерно 30–40 аппаратов за сутки. Если учитывать работу расчётов FPV-перехватчиков, показатель увеличивается ещё на 20–30 целей. В итоге суммарно российские бойцы поражают до 70 украинских беспилотников ежедневно.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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