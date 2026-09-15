В Киеве зафиксированы повреждения складов и АЗС

В Киеве получили повреждения складские помещения и АЗС, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Как указано в его телеграм-канале, повреждённая автозаправочная станция находится в Дарницком районе, а складские помещения — в Оболонском.

Утром в Киеве объявляли воздушную тревогу — сирены работали около 40 минут. Также сообщалось о взрыве.

Российские военные ежедневно уничтожают около 50–70 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Днепропетровском направлении. В зоне ответственности подразделений «Центра» действует разветвлённая система постов воздушного наблюдения и FPV-ПВО. Только обычные посты позволяют сбивать примерно 30–40 аппаратов за сутки. Если учитывать работу расчётов FPV-перехватчиков, показатель увеличивается ещё на 20–30 целей. В итоге суммарно российские бойцы поражают до 70 украинских беспилотников ежедневно.