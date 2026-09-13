Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 15:19

ВС РФ ударили по объектам железной дороги для военных грузов из Европы

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. По данным Минобороны РФ, эти объекты задействовали для перевозки военных грузов из европейских стран.

«Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы», — сообщили в ведомстве.

Какие именно участки железной дороги стали целями, а также результаты ударов в Минобороны не уточнили.

Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов и буксира в порту Черноморск
Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов и буксира в порту Черноморск

Накануне российские войска поразили логистические центры и объекты транспортной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны, удары также пришлись по объектам топливно-энергетического комплекса, местам производства беспилотников и наземных роботизированных систем, а также пунктам размещения украинских формирований и иностранных наёмников.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar