ВС РФ ударили по объектам железной дороги для военных грузов из Европы
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Российские войска продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. По данным Минобороны РФ, эти объекты задействовали для перевозки военных грузов из европейских стран.
«Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы», — сообщили в ведомстве.
Какие именно участки железной дороги стали целями, а также результаты ударов в Минобороны не уточнили.
Накануне российские войска поразили логистические центры и объекты транспортной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны, удары также пришлись по объектам топливно-энергетического комплекса, местам производства беспилотников и наземных роботизированных систем, а также пунктам размещения украинских формирований и иностранных наёмников.
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