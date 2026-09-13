ВС РФ ударили по объектам железной дороги для военных грузов из Европы

Российские войска продолжили наносить удары по железнодорожной инфраструктуре в западных регионах Украины. По данным Минобороны РФ, эти объекты задействовали для перевозки военных грузов из европейских стран.

«Продолжено нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, используемых для перевозки грузов военного назначения из стран Европы», — сообщили в ведомстве.

Какие именно участки железной дороги стали целями, а также результаты ударов в Минобороны не уточнили.

Накануне российские войска поразили логистические центры и объекты транспортной инфраструктуры Украины. По данным Минобороны, удары также пришлись по объектам топливно-энергетического комплекса, местам производства беспилотников и наземных роботизированных систем, а также пунктам размещения украинских формирований и иностранных наёмников.