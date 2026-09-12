Удары ВС РФ настигли логистические центры и места производства БПЛА на Украине
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Российские войска за сутки нанесли удары по объектам, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В операции, как уточнили в Минобороны, задействовали авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
Кроме того, российское военное ведомство заявило об ударах по местам производства беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов. Также, согласно сообщению Минобороны РФ, поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 155 районах.
Ранее утром Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на территории Украины в ночь на 12 сентября. В результате были поражены предприятия украинской металлургической промышленности в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, заводы работали на ВСУ. Под удар попали комбинат «Запорожсталь» в Запорожье, металлургический комбинат и горно-обогатительные предприятия в Кривом Роге, а также электроплавильный комплекс «Интерпайп Сталь» в Днепропетровске. Генштаб ВСУ заявил, что не смог сбить ни одну баллистическую ракету ночью.
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