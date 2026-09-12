Удары ВС РФ настигли логистические центры и места производства БПЛА на Украине

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам, которые использовались в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражены логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. В операции, как уточнили в Минобороны, задействовали авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, российское военное ведомство заявило об ударах по местам производства беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов. Также, согласно сообщению Минобороны РФ, поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 155 районах.