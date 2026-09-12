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Специальная военная операция

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Опубликовано 12 сентября, 07:14

Киев лишился ещё одного военного завода в Кривом Роге после удара ВС РФ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска поразили металлургический комбинат в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны РФ. Украинское предприятие выпускало металлопродукцию, которую использовали при производстве вооружения и военной техники для ВСУ.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА поражены в Днепропетровской области: металлургический комбинат в г. Кривой Рог, выпускающий металлургическую продукцию для производства вооружения и военной техники», — говорится в сводке.

Удары наносились беспилотниками, оружием наземного и морского базирования, а также привлекалась боевая авиация. Название предприятия, масштаб повреждений не публикуются.

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Также Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам на территории Украины в ночь на 12 сентября. В результате были поражены предприятия украинской металлургической промышленности в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, заводы работали на ВСУ.

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Татьяна Миссуми
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