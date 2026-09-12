Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов и буксира в порту Черноморск
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Российские войска в ходе ночных ударов поразили объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. Они, по данным Минобороны РФ, использовались для разгрузки и хранения военного имущества.
В российском военном ведомстве заявили, что целями также стали два сухогруза, доставившие, как утверждается, вооружение и технику для ВСУ, а также морской буксир.
«В результате ударов высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА поражены: <…> в Одесской области в порту Черноморск — объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения имущества военного назначения, два морских судна типа «сухогруз», доставившие вооружение и военную технику для ВСУ, и морской буксир», — указали в министерстве.
Ранее Life.ru рассказывал о массированной атаке ВС РФ по объектам в Одессе, Кривом Роге и Запорожье. Тогда сообщалось о применении российских ракет и ударах по объектам, в том числе в районе портовой инфраструктуры Одесской области и промышленных предприятий на Украине.
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