Минобороны сообщило о поражении двух сухогрузов и буксира в порту Черноморск

Российские войска в ходе ночных ударов поразили объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. Они, по данным Минобороны РФ, использовались для разгрузки и хранения военного имущества.

В российском военном ведомстве заявили, что целями также стали два сухогруза, доставившие, как утверждается, вооружение и технику для ВСУ, а также морской буксир.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА поражены: <…> в Одесской области в порту Черноморск — объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения имущества военного назначения, два морских судна типа «сухогруз», доставившие вооружение и военную технику для ВСУ, и морской буксир», — указали в министерстве.

Ранее Life.ru рассказывал о массированной атаке ВС РФ по объектам в Одессе, Кривом Роге и Запорожье. Тогда сообщалось о применении российских ракет и ударах по объектам, в том числе в районе портовой инфраструктуры Одесской области и промышленных предприятий на Украине.