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Специальная военная операция

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Опубликовано 15 сентября, 15:45

Поймали на погрузке: ВС РФ ударили по ж/д составу с грузами для ВСУ в порту Южный

ВС РФ поразили ж/д состав в порту Южный при погрузке грузов для ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские военные поразили железнодорожный состав в порту Южный в момент погрузки грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также заявили о продолжении ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. По данным Минобороны, эти объекты задействованы в транспортировке грузов в интересах украинских войск.

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Ранее Life.ru рассказывал, как подразделения «Южной» группировки за сутки уничтожили два блиндажа ВСУ. Тогда удары наносились на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях, а вместе с укреплениями были поражены пункты управления беспилотниками и средства связи. По данным группировки, огневое воздействие велось по позициям, где укрывался личный состав противника.

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Наталья Демьянова
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