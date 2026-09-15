Российские военные поразили железнодорожный состав в порту Южный в момент погрузки грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве также заявили о продолжении ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины. По данным Минобороны, эти объекты задействованы в транспортировке грузов в интересах украинских войск.

Ранее Life.ru рассказывал, как подразделения «Южной» группировки за сутки уничтожили два блиндажа ВСУ. Тогда удары наносились на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях, а вместе с укреплениями были поражены пункты управления беспилотниками и средства связи. По данным группировки, огневое воздействие велось по позициям, где укрывался личный состав противника.