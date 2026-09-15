В Киеве предупредили о новой угрозе для украинских портов из-за морских дронов

Украине стоит учитывать возможность применения Россией морских беспилотников против портовой инфраструктуры, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.

По его словам, такие аппараты могут стать дополнительным средством воздействия на объекты в районе Одессы и Дуная наряду с другими видами вооружений.

«Украинцам следует опасаться ещё одного средства, которое россияне могут применить против портовых сооружений в районе Одессы и на Дунае, — морских беспилотников в дополнение к уже используемым ими БПЛА, баллистическим ракетам малой дальности и крылатым ракетам», — сказал журналист.

Ваннер отметил, что возможное расширение арсенала средств поражения является неблагоприятным фактором для Украины. По его словам, ситуация в зоне конфликта становится всё более напряжённой.

«Всё стало намного интенсивнее и ожесточеннее, и, вероятно, ситуация на Украине ещё больше ухудшится с наступлением осени и зимы», — заявил корреспондент.

Ранее Life.ru писал, что морской дрон ВМС Украины уничтожили в акватории Чёрного моря. В ведомстве уточнили, что морской дрон принадлежал военно-морским силам Украины. Других подробностей об обнаружении и уничтожении катера МО не привело.