Охота на морские дроны: Черноморский флот за неделю уничтожил 12 катеров ВСУ
Минобороны: Черноморский флот за неделю уничтожил 12 безэкипажных катеров ВСУ
Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко
Силы Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили 12 украинских безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщили в Министерстве обороны России 11 сентября.
Морские дроны были ликвидированы в акватории Чёрного моря. Других подробностей об обстоятельствах их обнаружения и уничтожения в ведомстве не привели.
Безэкипажные катера ВСУ используются для атак на корабли и объекты инфраструктуры в Чёрном море. Российские силы регулярно уничтожают такие аппараты как в открытой акватории, так и при попытках приблизиться к побережью.
В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило об освобождении Новогришина и Зоревки. Населённые пункты находятся в ДНР и Запорожской области соответственно.
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