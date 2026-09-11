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Опубликовано 11 сентября, 08:53

Охота на морские дроны: Черноморский флот за неделю уничтожил 12 катеров ВСУ

Минобороны: Черноморский флот за неделю уничтожил 12 безэкипажных катеров ВСУ

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Силы Черноморского флота за минувшую неделю уничтожили 12 украинских безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщили в Министерстве обороны России 11 сентября.

Морские дроны были ликвидированы в акватории Чёрного моря. Других подробностей об обстоятельствах их обнаружения и уничтожения в ведомстве не привели.

Безэкипажные катера ВСУ используются для атак на корабли и объекты инфраструктуры в Чёрном море. Российские силы регулярно уничтожают такие аппараты как в открытой акватории, так и при попытках приблизиться к побережью.

Черноморский флот уничтожил три морских дрона ВСУ за сутки
Черноморский флот уничтожил три морских дрона ВСУ за сутки

В сегодняшней сводке Минобороны также сообщило об освобождении Новогришина и Зоревки. Населённые пункты находятся в ДНР и Запорожской области соответственно.

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Никита Никонов
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