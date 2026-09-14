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Специальная военная операция

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Опубликовано 14 сентября, 10:29

Морской дрон ВМС Украины уничтожили в акватории Чёрного моря

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер в акватории Чёрного моря. Данную информацию передали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что морской дрон принадлежал военно-морским силам Украины. Других подробностей об обнаружении и уничтожении катера МО не привело.

Безэкипажные катера ВСУ применяются для атак на корабли и объекты инфраструктуры в Чёрном море. Российские силы регулярно уничтожают такие аппараты как в открытой акватории, так и при попытках приблизиться к побережью.

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Ранее Министерство обороны России предоставило сводку, в которой было указано, что за минувшую неделю силы Черноморского флота уничтожили 12 украинских безэкипажных катеров. Морские дроны ликвидировали в акватории Чёрного моря.

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Юлия Сафиулина
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