Морской дрон ВМС Украины уничтожили в акватории Чёрного моря

Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер в акватории Чёрного моря. Данную информацию передали в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что морской дрон принадлежал военно-морским силам Украины. Других подробностей об обнаружении и уничтожении катера МО не привело.

Безэкипажные катера ВСУ применяются для атак на корабли и объекты инфраструктуры в Чёрном море. Российские силы регулярно уничтожают такие аппараты как в открытой акватории, так и при попытках приблизиться к побережью.

Ранее Министерство обороны России предоставило сводку, в которой было указано, что за минувшую неделю силы Черноморского флота уничтожили 12 украинских безэкипажных катеров. Морские дроны ликвидировали в акватории Чёрного моря.